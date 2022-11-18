Альварес не битиметься у наступному поєдинку з росіянином біволом
Альварес може вийти в ринг з переможцем поєдинку Райдер – Паркер
Бій, ймовірно, відбудеться в травні 2023 року
18 листопада 11:23
Сауль Альварес / Фото - en.as.comАбсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) може зустрітися з переможцем поєдинку між Заком Паркером (22-0, 16 КО) та Джоном Райдером (31-5, 17 КО), який відбудеться 26 листопада.
Райдер, як і Канело, є клієнтом промоутерською компанією Matchroom Boxing, що робить організацію їх потенційного поєдинку не дуже складною.
Бій може відбутися в травні 2023 року. Про це повідомляє boxingnews24.com.
Відзначимо, що Альварес розглядає цей бій як підготовчий до реваншу з Дмитром Біволом. Зараз мексиканець відновлюється після операції на зап'ясті.
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