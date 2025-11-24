Альварес вперше за багато років вилетів з Топ-10 P4P
На це вплинула поразка Сауля
Журнал The Ring опублікував свіжий рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) зберіг першу позицію, а його жертва Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО) вперше його покинув.
Олександр Усик (24-0, 15 КО) стабільно йде другим попи втрату статусу абсолютного чемпіона світу у надважкій.
Девін Хейні (33-0, 15 КО) увійшов на 10-те місце після здобуття титулу WBO у напівсередній перемогою над Браяном Норманом.
Рейтинг P4P від The Ring:
1. Теренс Кроуфорд
2. Олександр Усик
3. Наоя Іноуе
4(6). Джессі Родрігес
5(4). Дмитро Бівол
6(5). Артур Бетербієв
7. Дзунто Накатані
8. Шакур Стівенсон
9. Давід Бенавідес
10. Девін Хейні
