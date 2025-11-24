Денис Сєдашов

Британський промоутер Едді Хірн оцінив виступ чемпіона WBO у напівсередній вазі Девіна Хейні (33-0, 15 КО) після його перемоги над ексчемпіоном Браяном Норманом (28-1, 22 КО). За словами Хірна, бій вийшов набагато менш видовищним, ніж очікувалося. Слова наводить Boxing News 24.

Хірн зізнався, що його слова не сподобалися команді Хейні, але він наполягає на своїй позиції.

Білл був незадоволений мною, бо я сказав, що це було нудно. А наскільки нудно це було? Я поважаю Девіна — він чемпіон у трьох дивізіонах, але дивитися на це не дуже цікаво. Він зовсім не хоче йти в обмін ударами. Я не критикую його — я просто чесно говорю. Він не виглядає як боєць, який справді хоче бути в рингу. Але він молодець. Едді Хірн

