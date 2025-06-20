Олег Гончар

Колишній чемпіон світу з боксу Амір Хан поділився думками про потенційний поєдинок між британськими суперважковаговиками Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі, оцінивши шанси обох боксерів як рівні. Про це він розповів в інтерв’ю порталу Boxing Scene.

«Прогнозувати цей бій складно, адже все вирішують стилі. Джошуа має величезну міць, він сильний, а Ф’юрі чудово боксує. Я б із задоволенням подивився цей поєдинок. Шанси – 50 на 50. Обидва падали в ринзі, тож це може бути неймовірний бій». Амір Хан

Він окремо відзначив витривалість Ф’юрі, зауваживши, що той здатен підніматися після кожного падіння, якщо його не нокаутувати. Такий суперник завжди становить складність. Щодо Джошуа він зазначив, що у тому бою все може вирішити один удар, адже Ентоні має силу, щоб нокаутувати будь-кого.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Тайсон Ф’юрі дав усну згоду на бій із Джошуа.