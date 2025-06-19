Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та ексчемпіон Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) усно домовилися про поєдинок на стадіоні «Вемблі» у Лондоні, повідомляє GB News.

За даними джерела, обізнаного з перебігом переговорів, поєдинок між Ф’юрі та Джошуа є лише питанням часу. Повідомляється, що Тайсон відновив кар’єру саме з метою зустрітися в рингу з Ентоні та активно тренується впродовж останніх місяців.

Очікується, що бій може відбутися до кінця 2025 року, якщо сторони дійдуть згоди щодо фінансових умов — наразі саме вони залишаються єдиною перепоною.

Обидва бійці наполягають на проведенні поєдинку у Великій Британії. Ф’юрі, який заробив 67,3 млн фунтів за останній бій з Усиком у грудні 2024 року, може отримати ще більший гонорар.

36-річний Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри в січні 2025 року після двох поразок від Усика. 35-річний Джошуа в останньому поєдинку програв нокаутом Даніелю Дюбуа.