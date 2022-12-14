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Аморальне рішення. WBA повернула росіян в свої рейтинги

В організації відзначили, що боксери з росії не мають відношення до війни
Бокс Професійний бокс
14 грудня 09:58
Аморальне рішення. WBA повернула росіян в свої рейтинги

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оголосила, що повертає росіян і білорусів у свої рейтинги.

Раніше вони були виключені через війну в Україні.

«Всесвітня боксерська асоціація (WBA) через свій Комітет з чемпіонатів і Комітет з рейтингів заявила, що прийняла рішення відновити російських і білоруських боксерів на їх місця в рейтингу.

Спортсмени з цієї країни не є солдатами або членами уряду, тому вони не мають ніякого відношення до війни проти України. Однак, було визначено, що будь-який боєць, який висловлюється за війну або бере участь в ній, буде негайно видалений».

Нагадаємо, раніше WBA призначила обов'язкового претендента для свого чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика.

Карен Агабекян
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Теги

WBA санкції війна

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