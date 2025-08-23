Денис Сєдашов

Катмен Олександра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер поділився думками щодо можливого завершення кар’єри українського чемпіона. Слова наводить Boxing News.

За його словами, він хотів би побачити момент, коли Усик поставить крапку і повісить рукавички на цвях.

Я завжди залишаюся на його боці і не збираюся його переконувати. Адже бійці часто виходять у ринг не заради грошей, а через любов до цього спорту. Якби справа була тільки у фінансах, Олександр уже давно б завершив кар’єру. Він робить це, бо живе боксом. Так, мені б дуже сподобалося, якби Усик закінчив виступи та почав ділитися своїми знаннями з майбутніми поколіннями, показуючи, якими мають бути справжні професіонали — з дисципліною та правильним ставленням до справи. Расс Анбер

Він додав, що завжди хвилюється за українського чемпіона, адже той постійно ризикує, виходячи проти суперників, яким нічого втрачати.

Такі бійці заробляють великі гонорари незалежно від того, виграють чи програють. А Олександр щоразу ставить усе на кон. Я дуже сподіваюся, що він ніколи не згасне. Расс Анбер

