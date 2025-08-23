Денис Сєдашов

Катмен непереможного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер поділився думками про майбутнє українця та можливість бою Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) за титул. Слова наводить Boxing News.

Анбер підкреслив, що новозеландець цілком заслужив свій шанс на чемпіонський бій:

Я не знаю, чи він буде наступним суперником. Єдине, що можу сказати — Джозеф Паркер точно заслуговує титульний шанс. У боксі це дуже важливо — шанс на бій за пояс треба заслужити, а не отримати просто через бажання вийти на ринг. Расс Анбер

За його словами, Паркер не єдиний, хто довів право знову боротися за титул:

Деніел Дюбуа після поразки Усику теж успішно відновився — переміг Джошуа, здобув ще кілька перемог і знову повернувся у боротьбу. Але Паркер також зробив достатньо, аби претендувати на пояс. Расс Анбер

Водночас Анбер зізнався, що його непокоїть ситуація, у якій може опинитися сам Уcик:

Єдине, що мене бентежить — Усик ризикує все втратити, але вже не має чого додати до своєї спадщини. Це сумно. Подивіться, що сталося з Джорджем Форманом, коли він переміг Шеннона Бріггса, але не отримав рішення суддів. Це було несправедливо. І я дуже не хочу, щоб щось подібне сталося з Олександром. Расс Анбер

