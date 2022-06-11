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Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 102кг

Андрій Великовский дізнався ім'я наступного суперника

Українець битиметься в липні в Німеччині
Бокс Професійний бокс
12:20
Андрій Великовский дізнався ім'я наступного суперника
Андрій Веліковський – Каталін Парасківану

Чемпіон IBO Inter-Continental в середній вазі українець Андрій Веліковський (20-2-2, 12 КО) повідомив, що дізнався ім'я наступного суперника.

За інформацією самого Веліковського в Instagram, він 2 липня в Німеччині в 10-раундовому поєдинку поб'ється з 31-річним румуном Каталіном Парасківану (21-1, 7 КО).

Відзначимо, що Веліковський в січні в першому раунді виграв у домініканця Рафаеля Бежарана. Парасківану крайній бій виграв нокаутом в 3-му раунді у угорця Гіоргі Міжсія.

Нагадаємо, раніше в німецькому місті Ердінг також поб'ються українці Карен Чухаджян і Петро Іванов.

Карен Агабекян
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Андрій Великовский

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