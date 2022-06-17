Арум: «Ф’юрі поб’є і Усика, і Джошуа. З Усиком, можливо, буде трохи важче»

Промоутер також сумнівається, що англієць завершив кар’єру

Промоутер Боб Арум сумнівається, що Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) дійсно завершив кар'єру і впевнений, що він без проблем розбереться з іншими топами дивізіону. Його слова приводить SecondsOut:

«Я не знаю нічого. Єдине – я знаю історію боксу. І багато боксерів, після того, як виграли кілька великих боїв, оголошували про завершення кар’єри, але насправді вони цього не робили. Чи думаю я, що Ф’юрі поб’є і Усика, і Джошуа? Безсумнівно. З Усиком, можливо, буде трохи важче, але я думаю, що він поб’є їх обидвох».

Раніше визначилося, коли пройде реванш Усик – Джошуа. Але офіційно про бій все ще не оголосили.