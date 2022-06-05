Арум готовий організувати бій Ломаченко – Хейні

Промоутер незабаром може почати переговори

Глава промоушена Top Rank Боб Арум заявив про намір організувати бій між екс-чемпіоном в трьох вагових категоріях Василем Ломаченко (16-2, 11 KO) і абсолютним чемпіоном в легкому дивізіоні Девіном Хейні (28-0, 15 КО). Про це в Twitter повідомив інсайдер Майкл Бенсон.



«Боб Арум заявив, що хотів би провести поєдинок між Девіном Хейні і Василем Ломаченко за абсолютний титул чемпіона світу з версій WBA, WBC, IBF і WBO в легкій вазі».

Відзначимо, що Ломаченко міг провести бій з Джорджем Камбососом, але Василь відмовився залишати Україну.

Нагадаємо, раніше Камбосос програв Хейні рішенням суддів.