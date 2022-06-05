Арум: «Хейні рішуче переміг Камбососа»

промоутер Боб Арум прокоментував перемогу Девіна Хейні (28-0, 15 КО) в бою з Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО).

Промоутера цитує ресурс boxing247.com:

У реванші ми побачимо точно такий же результат, тільки якщо Камбосос не придумає зовсім інший план. Він не зможе вдарити Девіна, тому що Хейні легко його перебоксує.

Звичайно, це була заява. Камбосос здобув велику перемогу над Лопесом, а Хейні здобув величезну перемогу над Джорджем. Це була перемога, яку зовсім не можна назвати близькою. Хейні рішуче переміг Камбососа».