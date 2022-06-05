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Арум: «Хейні рішуче переміг Камбососа»

Промоутер прокоментував перемогу американця в бою з австралійцем
Бокс Професійний бокс
11:45
Арум: «Хейні рішуче переміг Камбососа»

промоутер Боб Арум прокоментував перемогу Девіна Хейні (28-0, 15 КО) в бою з Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО).

Промоутера цитує ресурс boxing247.com:

«Хейні провів приголомшливо цей бій. Він не давав Камбосос можливість вдарити його. Девін ефективно використовував джеб. Це був стратегічно розумний бій з його боку. У цьому немає сумнівів.

У реванші ми побачимо точно такий же результат, тільки якщо Камбосос не придумає зовсім інший план. Він не зможе вдарити Девіна, тому що Хейні легко його перебоксує.

Звичайно, це була заява. Камбосос здобув велику перемогу над Лопесом, а Хейні здобув величезну перемогу над Джорджем. Це була перемога, яку зовсім не можна назвати близькою. Хейні рішуче переміг Камбососа».

Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа.

Рене Тер Велде
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Теги

Джордж Камбосос Девін Хейні Боб Арум

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