Арум – про бій Ф’юрі з Усиком: «Я не знаю, звідки промоутер українця взяв цю дату – 4 березня»

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Co-промоутер Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) Боб Арум відреагував на заяву Олександра Красюка, що бій Олександра Усика (20-0, 13 KO) з «Циганським королем» або відбудеться 4 березня, або взагалі не відбудеться:



У мене у Великій Британії є чудові партнери в особі Queensberry. Ми щодня контактуємо з Френком і Джорджем Ворренами.

Я спілкувався з менеджером Усика Егісом Клімасом. До того ж я вважаю Олександра своїм хорошим другом. Тому я впевнений, що поєдинок відбудеться в найближчому майбутньому. Це означає, що нам ще потрібно визначити дату.