Красюк: «Якщо бій Ф’юрі – Усик не відбудеться до 4 березня, тоді його може взагалі не буде»
Арум – про бій Ф’юрі з Усиком: «Я не знаю, звідки промоутер українця взяв цю дату – 4 березня»
Функціонер заявив, що термін та місце проведення ще не погоджені
22 грудня 10:31
Фото: Twitter
Co-промоутер Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) Боб Арум відреагував на заяву Олександра Красюка, що бій Олександра Усика (20-0, 13 KO) з «Циганським королем» або відбудеться 4 березня, або взагалі не відбудеться:
Я не знаю, звідки він узяв цю дату – 4 березня. Але я можу сказати, що обидва бійці погодилися побитися один з одним без проміжних поєдинків, тож це добре. Потрібно визначитися з датою і місцем проведення бою. Ми працюємо над цим і все дізнаємося найближчими днями.
У мене у Великій Британії є чудові партнери в особі Queensberry. Ми щодня контактуємо з Френком і Джорджем Ворренами.
Я спілкувався з менеджером Усика Егісом Клімасом. До того ж я вважаю Олександра своїм хорошим другом. Тому я впевнений, що поєдинок відбудеться в найближчому майбутньому. Це означає, що нам ще потрібно визначити дату.
Нагадаємо, що Усик вже готується до поєдинку з Ф’юрі.
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