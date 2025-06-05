Арум про завершення кар’єри Ломаченка: «Нам його дуже бракуватиме»
Промоутер заявив, що українець став справжньою легендою свого покоління
близько 2 годин тому
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум відреагував у соціальній мережі на рішення чемпіона світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити кар’єру.
Для всієї нашої команди було великою честю супроводжувати професійний шлях Ломаченка. Він — справжній чемпіон свого покоління, і всьому боксерському світу бракуватиме його на рингу.
Тренер відповів на питання, хто з українських боксерів може замінити Усика та Ломаченка.