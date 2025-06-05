Тренер відповів на питання, хто з українських боксерів може замінити Усика та Ломаченка

Сінєпупов поки не бачить підростаючих зірок

близько 7 годин тому

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Відомий тренер Андрій Сінєпупов відповів, чи є зараз в Україні боксери рівня Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Василя Ломаченка (18-3, 12 KO). Слова настанвика наводить vringe.com:

Я зараз не бачу такого рівня боксерів, як Ломаченко та Усик. Є добрі боксери. Давайте так, це моя думка – є гарні боксери, а є зіркові боксери. Усик та Ломаченко – це зіркові боксери, це суперзірки. У нас є хороші боксери, класні, але саме такого рівня, хто міг би замінити їх — на даний момент я не можу таких назвати.

Андрій Сінєпупов

Нагадаємо, що Ломаченко оголосив про завершення кар’єри.

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БоксНовини СпортуАндрій СінепуповВасиль ЛомаченкоОлександр Усик

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