Тренер відповів на питання, хто з українських боксерів може замінити Усика та Ломаченка
Сінєпупов поки не бачить підростаючих зірок
близько 7 годин тому
Фото: Facebook
Відомий тренер Андрій Сінєпупов відповів, чи є зараз в Україні боксери рівня Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Василя Ломаченка (18-3, 12 KO). Слова настанвика наводить vringe.com:
Я зараз не бачу такого рівня боксерів, як Ломаченко та Усик. Є добрі боксери. Давайте так, це моя думка – є гарні боксери, а є зіркові боксери. Усик та Ломаченко – це зіркові боксери, це суперзірки. У нас є хороші боксери, класні, але саме такого рівня, хто міг би замінити їх — на даний момент я не можу таких назвати.
Нагадаємо, що Ломаченко оголосив про завершення кар’єри.