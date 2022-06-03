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Арум: «Я б хотів, щоб Ломаченко побився з абсолютним чемпіоном»

Чи то з Хейні, чи то з Камбососом
Бокс Професійний бокс
14:32
Арум: «Я б хотів, щоб Ломаченко побився з абсолютним чемпіоном»
Фото: Top Rank

Глава Top Rank Боб Арум сподівається, що Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) все ж зможе провести бій за звання абсолютного чемпіона:

На жаль, він в Україні воює за свою країну. Ми не змогли його вивести, але сподіваюся, що нам це вдасться. Я б хотів, щоб Ломаченко побився з одним із цих хлопців, Хейні чи Камбососом.

Місто, в якому він живе, знаходиться за десять кілометрів від Одеси. Його місто не було особливо обстріляне, але Ломаченко перебуває там і робить свій внесок у захист країни від російської агресії.

Нагадаємо, що Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) і Девін Хейні (27-0, 15 KO) поб’ються 4 червня. В одному з випадків буде реванш.

Олег Шумейко-молодший
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Василь Ломаченко Боб Арум

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