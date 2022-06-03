Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:50
Мисливці на гігантських лобстерів
11:25
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 81кг

Не найкращі новини для Ломаченка. Бій за «абсолюта» Камбосос – Хейні передбачає реванш

Та тільки в разі перемоги американця
Бокс Професійний бокс
08:36
Не найкращі новини для Ломаченка. Бій за «абсолюта» Камбосос – Хейні передбачає реванш
Фото: Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум в інтерв’ю Fight Hub TV поділився важливою інформацією щодо поєдинка за звання абсолютного чемпіона легкої ваги між Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) та Девіном Хейні (27-0, 15 KO):

Реванш буде лише в разі перемоги Хейні. Якщо Девін виграє поєдинок у Камбососа, то відоме і місце їх другого бою – він пройде в Австралії.

Наш контракт з Хейні розрахований на декілька поєдинків. Точну цифру назвати не зможу, але якнайменше три під крилом Top Rank.

Обидва бійця проявляють інтерес до бою з Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Василь Ломаченко Джордж Камбосос Девін Хейні

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Бокс Професійний бокс
02 червня 16:46
Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Бокс Професійний бокс
01 червня 19:30
Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»
Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»
Бокс Професійний бокс
01 червня 09:50
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
Бокс Професійний бокс
31 травня 22:17
Саладуха: «Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті, а Ломаченко вирішив залишитися»
Саладуха: «Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті, а Ломаченко вирішив залишитися»
Легка атлетика
31 травня 14:51
Хейні - Камбосос: «Чому ти не приніс пояса на прес-конференцію?»
Хейні - Камбосос: «Чому ти не приніс пояса на прес-конференцію?»
Бокс Професійний бокс
31 травня 13:20

Новини: Бокс

Промоутер Ф’юрі назвав варіант, при якому Тайсон повернеться в ринг
Промоутер Ф’юрі назвав варіант, при якому Тайсон повернеться в ринг
Професійний бокс
09:42
Не найкращі новини для Ломаченка. Бій за «абсолюта» Камбосос – Хейні передбачає реванш
Не найкращі новини для Ломаченка. Бій за «абсолюта» Камбосос – Хейні передбачає реванш
Професійний бокс
08:36
Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро
Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро
Професійний бокс
02 червня 22:38
Лопес дізнався ім'я свого наступного суперника і дату бою
Лопес дізнався ім'я свого наступного суперника і дату бою
Професійний бокс
02 червня 19:42
Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Професійний бокс
02 червня 16:46
«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа
«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа
Професійний бокс
02 червня 12:58
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Професійний бокс
02 червня 12:04
Новий тренер Джошуа: «Мене запросили, бо я роблю андердогів чемпіонами»
Новий тренер Джошуа: «Мене запросили, бо я роблю андердогів чемпіонами»
Професійний бокс
02 червня 10:14
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Професійний бокс
02 червня 09:43
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини