Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Не найкращі новини для Ломаченка. Бій за «абсолюта» Камбосос – Хейні передбачає реванш
Та тільки в разі перемоги американця
08:36
Фото: Getty Images
Глава Top Rank Боб Арум в інтерв’ю Fight Hub TV поділився важливою інформацією щодо поєдинка за звання абсолютного чемпіона легкої ваги між Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) та Девіном Хейні (27-0, 15 KO):
Реванш буде лише в разі перемоги Хейні. Якщо Девін виграє поєдинок у Камбососа, то відоме і місце їх другого бою – він пройде в Австралії.
Наш контракт з Хейні розрахований на декілька поєдинків. Точну цифру назвати не зможу, але якнайменше три під крилом Top Rank.
Обидва бійця проявляють інтерес до бою з Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).
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