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Арум: «Я думаю, що Лопес повернеться 15 серпня або близько того»

Промоутер прокоментував майбутнє повернення американця на ринг
Бокс Професійний бокс
17:45
Арум: «Я думаю, що Лопес повернеться 15 серпня або близько того»

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував майбутнє повернення колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-1, 12 КО) на ринг.

Промоутера цитує портал badlefthook.com:

«Я думаю, що він повернеться 15 серпня або близько того. Його перевірили лікарі, і результати були відправлені Атлетичною комісії штату Нью-Йорк, якій необхідно скасувати його відсторонення. Як тільки це станеться, ми маємо намір провести бій в Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Вважаю, що ми домовилися про місце проведення бою, і я з нетерпінням чекаю повернення Теофімо. Але питання в тому, щоб його фізично допустила Атлетична комісія Нью-Йорка.

Думаю, є три суперника, над якими ми працюємо. Цим займається Карл Моретті, він може надати більше інформації з цього приводу, ніж я. Але це три топових суперника, і кожного з них Теофімо схвалив разом з батьком. Карл надасть інформацію про те, хто стане суперником Лопеса».

Теофімо Лопес зустрінеться в поєдинку з Педро Кампом (33-1-1, 22 КО).

Рене Тер Велде
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Теофімо Лопес Боб Арум

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