Арум: «Я думаю, що Лопес повернеться 15 серпня або близько того»

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував майбутнє повернення колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-1, 12 КО) на ринг.

Промоутера цитує портал badlefthook.com:

Думаю, є три суперника, над якими ми працюємо. Цим займається Карл Моретті, він може надати більше інформації з цього приводу, ніж я. Але це три топових суперника, і кожного з них Теофімо схвалив разом з батьком. Карл надасть інформацію про те, хто стане суперником Лопеса».