Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Арум: «Я не знаю, хто переможе в бою Хейні – Ломаченко»
Боб вважає Девіна і його батька гідними людьми
10:59
Глава Top Rank Боб Арум в коментарі FightHype.com висловився про поєдинок свого підопічного, екс-чемпіона в трьох дивізіонах Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) і абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (28-0, 15 КО).
«Девін – це милий молодий хлопець, у якого приємний батько. Вони вирушили в лігво лева в Мельбурн, в рідне місто Камбососа. Я теж був там, а батько Хейні прилетів туди за день до бою. Девін видав відмінний виступ. Він справжній боєць.
Я не знаю, хто переможе в бою Хейні – Ломаченко. Тому ми організовуємо поєдинки, а глядачі купують квитки.
У Хейні право на реванш з Камбососом. Команда Девіна – гідні люди, і вони зроблять все за контрактом».
Нагадаємо, раніше Едді Хірн висловився про гіпотетичний поєдинок між Ломаченко і Хейні.
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