Арум: «Я не знаю, хто переможе в бою Хейні – Ломаченко»

Боб вважає Девіна і його батька гідними людьми

Глава Top Rank Боб Арум в коментарі FightHype.com висловився про поєдинок свого підопічного, екс-чемпіона в трьох дивізіонах Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) і абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (28-0, 15 КО).

«Девін – це милий молодий хлопець, у якого приємний батько. Вони вирушили в лігво лева в Мельбурн, в рідне місто Камбососа. Я теж був там, а батько Хейні прилетів туди за день до бою. Девін видав відмінний виступ. Він справжній боєць. Я не знаю, хто переможе в бою Хейні – Ломаченко. Тому ми організовуємо поєдинки, а глядачі купують квитки. У Хейні право на реванш з Камбососом. Команда Девіна – гідні люди, і вони зроблять все за контрактом».

Нагадаємо, раніше Едді Хірн висловився про гіпотетичний поєдинок між Ломаченко і Хейні.