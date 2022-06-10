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Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко

Промоутер сумнівається, що Джордж Камбосос відмовиться від негайного реваншу з американцем
Бокс Професійний бокс
19:40
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн сумнівається, що Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) відмовиться від негайного реваншу з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (28-0, 15 КО) на користь Василя Ломаченко (16-2, 11 KO).

Промоутера цитує портал badlefthook.com:

«Ймовірно, зараз, знаючи, як влаштований цей бізнес, Боб Арум і інші хлопці прийдуть до Камбосос і скажуть:« Дивись, нехай Хейні поб'ється з Ломаченко, а ми влаштуємо тобі проміжний бій, заплатимо відступні або що ти захочеш. А потім ти автоматично отримаєш переможця ».

Джордж Камбосос відповість: «Ні, дякую, я хочу реванш прямо зараз, знову в Австралії», і у нього є на це право. Але все стає ризикованим, коли раптово тобі необхідно платити гроші за бій, який не збере великі цифри».

Промоутер Боб Арум готовий організувати бій Ломаченко - Хейні.

Рене Тер Велде
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Теги

Девін Хейні Василь Ломаченко Едді Хирн Джордж Камбосос

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