Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Промоутер сумнівається, що Джордж Камбосос відмовиться від негайного реваншу з американцем
19:40
Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн сумнівається, що Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) відмовиться від негайного реваншу з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (28-0, 15 КО) на користь Василя Ломаченко (16-2, 11 KO).
Промоутера цитує портал badlefthook.com:
«Ймовірно, зараз, знаючи, як влаштований цей бізнес, Боб Арум і інші хлопці прийдуть до Камбосос і скажуть:« Дивись, нехай Хейні поб'ється з Ломаченко, а ми влаштуємо тобі проміжний бій, заплатимо відступні або що ти захочеш. А потім ти автоматично отримаєш переможця ».
Джордж Камбосос відповість: «Ні, дякую, я хочу реванш прямо зараз, знову в Австралії», і у нього є на це право. Але все стає ризикованим, коли раптово тобі необхідно платити гроші за бій, який не збере великі цифри».
Промоутер Боб Арум готовий організувати бій Ломаченко - Хейні.
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