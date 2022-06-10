Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн сумнівається, що Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) відмовиться від негайного реваншу з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (28-0, 15 КО) на користь Василя Ломаченко (16-2, 11 KO).

Промоутера цитує портал badlefthook.com:

Джордж Камбосос відповість: «Ні, дякую, я хочу реванш прямо зараз, знову в Австралії», і у нього є на це право. Але все стає ризикованим, коли раптово тобі необхідно платити гроші за бій, який не збере великі цифри».