Атлас: «Джошуа задовольняється деякими сферами заробляння грошей»

Відомий тренер Тедді Атлас вважає, що великі гонорари притупили голод до перемог у Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), і саме це вплинуло на результат бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Тренера цитує портал boxingnews24.com:

Усик трохи старше, але в спорті потрібно вважати вік по-іншому. Для мене Джошуа вже почав старіти і це стає помітно. Він задовольняється деякими сферами заробляння грошей. Коли ти починаєш це робити, то старієш як спортсмен. Ти просто стаєш незацікавленим. Це грає свою роль, і мені здається, що такий хлопець як Усик, ніколи не думає про гроші».