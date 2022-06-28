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Атлас: «Джошуа задовольняється деякими сферами заробляння грошей»

Тренер вважає, що великі гонорари притупили голод до перемог у AJ
Бокс Професійний бокс
07:40
Атлас: «Джошуа задовольняється деякими сферами заробляння грошей»

Відомий тренер Тедді Атлас вважає, що великі гонорари притупили голод до перемог у Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), і саме це вплинуло на результат бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Тренера цитує портал boxingnews24.com:

«Джошуа заробив багато грошей. Ви повинні прийняти це до уваги. Після цього він такий же голодний до перемог? Я сумніваюся, що це так. Я думаю, що вперше це проявилося, коли він бився в Madison Square Garden і зазнав дострокове поразки від Енді Руїса. Ентоні тоді не був схожий на того голодного хлопця, якого ми звикли бачити. Потім він повернув титули, потрібно віддати йому належне. Джошуа бився в іншому стилі і трохи змінився.

Усик трохи старше, але в спорті потрібно вважати вік по-іншому. Для мене Джошуа вже почав старіти і це стає помітно. Він задовольняється деякими сферами заробляння грошей. Коли ти починаєш це робити, то старієш як спортсмен. Ти просто стаєш незацікавленим. Це грає свою роль, і мені здається, що такий хлопець як Усик, ніколи не думає про гроші».

Реванш між Олександром Усик і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Рене Тер Велде
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тедді Атлас

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