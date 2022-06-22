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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Атлас: «Усик не просто переміг Джошуа, але і був близький до того, щоб зупинити його»

Спеціаліст заявив, що українець мав шанси достроково перемогти британця в їх першому поєдинку
Бокс Професійний бокс
19:40
Атлас: «Усик не просто переміг Джошуа, але і був близький до того, щоб зупинити його»

Відомий тренер Тедді Атлас на подкасті THE FIGHT with Teddy Atlas заявив, що чемпіон світу з версій WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) мав шанси достроково перемогти Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в їх першому поєдинку.

«Усик був андердогом в першому бою. Безумовно, він не просто переміг Джошуа, але і був близький до того, щоб зупинити його. Вусик домінував в кінцівці поєдинку. Це був близький бій, але потім він домінував.

Вони трохи пограли в шахи, а потім швидкість, просторові навички, мозкуватість і рішучість Усика дозволили йому уникати правої руки Джошуа. Це завжди може змінити хід бою, тому що Джошуа крупніше, він більш потужний панчер. Але Усик уникав цього, а пізніше потряс Ентоні і був близький до того, щоб зупинити його».

Реванш між Олександром Усик і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тедді Атлас

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