Олег Гончар

Томмі Профітт, автор пісні Ave Maria, під яку абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик (24-0, 15 КО) вийшов на ринг на Wembley, 19 липня, розповів Tribuna.com про свої враження від цієї події.

Профітт зізнався, що не стежить за боксом і дізнався про використання треку лише після бою, коли отримав сотні коментарів на YouTube від фанатів, які знайшли пісню завдяки епічному виходу Усика перед 80 тисячами глядачів.

Музикант назвав це великою честю і неймовірним моментом, зазначивши, що такі події надихають його як артиста.

Коментуючи емоції від запису виходу Усика, Профітт описав це як одну з найбільших радощів у житті. За його словами, створення музики для таких моментів — чи то для кінематографа, серіалів, чи спортивних подій — є головною метою його творчості.

Щодо Ave Maria, Профітт розповів, що при створенні цієї драматичної версії він прагнув передати красу, ностальгію, відчуття подолання, духовність, фізичну силу та натхнення. Саме ці емоції, за словами Усика на пресконференції, мотивують його перед боєм.

Нагадаємо, раніше в команді Усика заявили, що хочуть, щоб боксер завершив кар’єру.