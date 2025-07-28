Катмен Олександра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер висловився про майбутнє українського чемпіона. Слова американця наводить vringe.com:

Джозеф Паркер, як і Дюбуа, чесно заслужив право на бій за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі, але мало що зробить мене щасливішим, ніж побачити, як Олександр завершить кар'єру на самій вершині.

У реванші з Дюбуа Олександр знову виглядав чудово, і егоїстична частина мене хоче, щоб він продовжував битися, і щоб я залишався частиною його команди, адже він причетний до найкращих моментів моєї кар'єри. Але як друг, я хотів би, щоб він пішов із чотирма титулами до того, як якісь санкціонуючі організації спробують зіпсувати його спадщину, відібравши один чи кілька поясів. Він заслуговує на те, щоб його запам'ятали, як одного з найбільших. За 22 бою він зробив абсолютно все.