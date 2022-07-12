«Знайти свої яйця». Тренер росіянина Бівола поділився порадами з Джошуа напередодні реваншу з Усиком
Баколє про спаринги з Усиком: «Насолоджуюся тим, що поділяю ринг разом з кращими»
Мартін також зараховує себе до кращих бійців хевівейта
15:45
Суперважковаговик з Конго Мартін Баколє (18-1, 13 КО) в Instagram прокоментував початок роботи в спарингах з Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
«Насолоджуюся тим, що поділяю ринг разом з кращими, оскільки знаю, що я – один з них».
Нагадаємо, Усик 20 серпня в Саудівській Аравії проведе реванш проти зоряного британця Ентоні Джошуа.
Раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівається на перемогу Джошуа над Усиком.
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