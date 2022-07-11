«Навіть за всі гроші світу я не хочу битися. Я віддав усе, що міг дати». Ф’юрі мав піти з боксу ще після Уайлдера
З Усиком – за 500 мільйонів, з Джошуа – безкоштовно. Ф’юрі сподівається на перемогу Ентоні, аби повернутися в ринг
Українцю «Циганський король» таких умов не пропонує
11:45
Фото: XSPORT
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) проводить тур по Англії та останнього вечора заявив, що готовий повернутися в ринг:
Все крутиться навколо грошей, містер бізнесмен? Джошуа не боєць. Клянуся Богом, я сподіваюся, що Ентоні переможе Усика, аби я повернувся в ринг та бився з ним. Безкоштовно. Але у мене є умови: я хочу, аби бій пройшов на «Вемблі», щоб вхід був вільним, а також безкоштовний перегляд на телебаченні в нашій країні. Я буду битися з ним у Англії, не десь за кордоном у чужій країні, де запропонують більше грошей. Тут і безкоштовно для людей.
Відзначимо, що для українця у «Циганського короля» умови інші – шукайте 500 мільйонів.
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