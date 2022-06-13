Лопес влаштував дуель поглядів з 70-річним легендою боксу
Барбоза: «Лопесу не варто брехати в інтернеті, кажучи, що він хоче битися з топами, а ми його уникаємо»
Американець піддав критиці свого співвітчизника
22:45
Суперлегкова Арнольд Барбоза-молодший (26-0, 10 KO) в інтерв'ю BoxingScene піддав критиці колишнього абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні Теофімо Лопеса (16-1, 12 KO) за гучні слова про те, що топові бійці бояться з ним битися.
«Можливо, він хоче подивитися, як повернеться після свого останнього бою. Я думаю, що його команда прийняла грамотне рішення, не вибравши нас. Але йому, б***ь, не варто брехати в інтернеті, кажучи, що він хоче битися з топами, а ми його уникаємо. Всі знають, що це брехня.
Більше ніякого очікування. У мене є більш складний суперник, з яким мені спершу необхідно зустрітися. Я переможу, а потім знову спробую отримати великі бої».
Теофімо Лопес зустрінеться в поєдинку з Педро Кампом (33-1-1, 22 KO).
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