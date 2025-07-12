Олег Гончар

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) оголосив старт грандіозного турніру «Найкрутіша людина на планеті», який розпочнеться в березні 2026 року в Лос-Анджелесі та завершиться фіналом на Близькому Сході в 2017-му.

Співвласник BKFC Конор Макгрегор повідомив, що в турнірі візьмуть участь 32 бійці у ваговій категорії від 83,9 до 120 кілограм.

Співвласник промоушену Девід Фельдман зазначив, що тривалість турніру враховує відновлення після травм, характерних для кулачних боїв.

Загальний призовий фонд становить 25 млн доларів: переможець отримає 15 млн, фіналіст — 1 млн, 3-4 місця — по 500 тисяч, 5-8 місця — по 300 тисяч, 9-16 місця — по 200 тисяч, 17-32 місця — по 100 тисяч, запасні бійці — по 50 тисяч.

Фельдман також анонсував жіночий турнір «Найкрутіша с**чка на планеті», який стартує в середині 2026 року.

Як повідомлялося, Пол Маліньяджі повертається в Bare Knuckle.