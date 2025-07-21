Олег Гончар

Батько ексчемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) Стенлі Дюбуа прокоментував поразку свого сина від абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова батька боксера навів портал Seconds Out.

Раніше Усик здобув перемогу над Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді.

Стенлі визнав, що Даніель викладався на повну, але цього виявилося недостатньо проти майстерності Усика.

«Він зробив усе, що міг, але Усик – найкращий у світі не просто так». Стенлі Дюбуа

За його словами, український боксер продемонстрував винятковий рівень, що й забезпечило йому перемогу.

Щодо майбутнього 27-річного Даніеля, Стенлі підкреслив, що рішення залежить від самого боксера. Він наголосив, що син уже дорослий і сам визначить свій шлях до повернення на вершину.

Нагадаємо, що відразу після бою тренер Дюбуа зі злості грубо звернувся до Дерека Чісори.