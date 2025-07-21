Олег Гончар

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) поділився думками про причини поразки Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в поєдинку проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО), який завершився нокаутом у п’ятому раунді. Слова боксера навів портал Seconds Out.

Чісора вважає, що Дюбуа втратив шанс через брак агресії та неправильну підготовку. На його думку, Дюбуа не використовував подвійний джеб і не атакував Усика так, як робив це в бою проти Ентоні Джошуа.

Дюбуа здався ще коли вийшов на ринг, бо не використовував свій подвійний джеб. Дерек Чісора

Він підкреслив, що вболівальники чекали від Дюбуа шаленого наступу, але той стримувався, хоча мав усі шанси на перемогу. Чісора також згадав емоційну розмову з тренером Дюбуа Доном Чарльзом після бою, який різко відреагував на запитання про самопочуття боксера.

Після бою я підійшов до Дона Чарльза, щоб запитати, як у нього справи. А він відповів: «Іди відсмокчи своєму найкращому другу» — маючи на увазі Усика. Я лише сказав щось на кшталт: «Окей, без проблем, так і зроблю». Так, він справді це сказав, але я все одно ставлюся до нього з повагою. Це були лише емоції. Дерек Чісора

Нагадаємо, раніше Чісора просив Усика більше не бити британських боксерів.