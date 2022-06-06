Батько Камбососа: «Джордж повинен був з перших секунд поєдинку доставити Девіну дискомфорт»

Камбосос-старший вважає перемогу Хейні закономірною

Батько і менеджер колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа (20- 1, 10 КО) Джим Камбосос розповів про причини поразки його сина в бою з американцем Девіном Хейні (28- 0, 15 КО). Слова батька приводить портал boxingscene.com.



«Джорджу потрібно було більше тиснути на Хейні. Він дуже зручно діяв для свого опонента. Коли твій суперник починає відчувати себе комфортно, працюючи джебом, то ти ніколи не доберешся до нього. Джордж повинен був з перших секунд поєдинку доставити Девіну дискомфорт. У мого сина почало виходити в 7-му раунді. Його удари все частіше досягали мети, але протягом усього поєдинку, він грав в догонялки».

Нагадаємо, Камбосос збирається скористатися опцією в контракті та провести реванш з Хейні.



