Камбосос: «Нехай Хейні отримає свій час, а потім ми поб'ємося ще раз»

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) прокоментував поразку в бою з Девіном Хейні (28-0, 15 КО).

Камбососа цитує портал badlefthook.com:

Я думав, що бій був дуже близьким, але я не буду руйнувати його момент. У листопаді у мене був мій момент, але його зруйнували. Нехай отримає свій момент, але дуже скоро ми з тобою зустрінемося знову.

Зважування однозначно не було фактором. Хейні просто відбоксировал, як хотів. Він рухався, боксував, не особливо хотів підходити і битися, але це його гра. Я висловлюю йому повагу. Я пішов на ризик і побився з кращим серед кращих. Зрештою, я не зобов'язаний був з ним битися. Мало хто хотів з ним битися, але я дав йому шанс. Я впевнений, що ми знову зробимо це».