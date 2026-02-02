Олег Гончар

Після поразки від Шакура Стівенсона з різкою критикою на адресу власного сина виступив батько й тренер Теофімо Лопеса — Теофімо Лопес-старший. В інтерв’ю Brunch Boxing він заявив, що був упевнений у перемозі, однак у ринзі побачив зовсім не того боксера, якого готував.

За словами тренера, Лопес-молодший діяв не так, як було домовлено, і не зумів зламати плани суперника. Лопес-старший прямо сказав, що в тому бою «це був не його син», натякаючи на повну втрату звичного стилю та агресії.

Окремо батько звернув увагу на психологічний тиск, який, на його думку, серйозно вплинув на Теофімо. Він вважає, що розмови в медіа, чутки та ситуація навколо команди напередодні бою вибили боксера з рівноваги. Лопес-старший також визнав, що не був присутній на одній із пресконференцій, хоча мав там бути, і припустив, що це теж зіграло свою роль.

Тренер підкреслив, що складно виходити на бій у ситуації, коли значна частина публіки чекає на твою поразку. За його словами, Лопес виглядав так, ніби вся його міць зникла, а напрацювання зі спарингів і тренувального табору не знайшли відображення в ринзі. Саме це, на переконання батька, і стало ключовою причиною невдачі.