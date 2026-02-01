У ніч на 1 лютого на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбувся головний бій боксерського вечора, в якому чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) зазнав одностайної поразки від співвітчизника Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).

Поєдинок пройшов під повним контролем Стівенсона. Лопес намагався діяти агресивно, працював першим номером і періодично переходив на спурти, однак суперник впевнено читав ці дії та ефективно контратакував.

З перших раундів Стівенсон захопив ініціативу завдяки точним джебам і кращому таймінгу.

Найбільш конкурентним для Лопеса став відрізок у середині бою. У шостому раунді він отримав розсічення, а в восьмому навіть змусив Стівенсона більше рухатися й працювати від захисту. Втім, цей сплеск був нетривалим. Надалі Шакур знову почав працювати першим номером та без ризику довів бій до впевненої перемоги.

За підсумками 12 раундів усі троє суддів зафіксували рахунок 119:109 на користь Стівенсона.