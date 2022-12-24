«Бажано за титул чемпіона світу». Промоутер Усика розповів, коли очікується проведення поєдинку Стівенсон – Берінчик

Фото: K2 Promotions

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк бажає побачити бій за звання чемпіона світу між Денисом Берінчиком (17-0, 9 KO) та Шакуром Стівенсоном (19-0, 9 KO) у 2023 році:



Я добре пам'ятаю Стівенсона, бо він дебютував на професійному рингу в андеркарті Рамірес – Бурсак. Можу сказати, що йому добре збудували кар'єру. Якщо говорити, що він видатна особистість, то гадаю, що ще зарано. Не проходив він великих тестів, але я думаю, що бій Стівенсон – Берінчик, десь через півроку чи наприкінці 2023 року, це саме те, що потрібно, бажано за титул чемпіона світу.