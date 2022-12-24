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«Бажано за титул чемпіона світу». Промоутер Усика розповів, коли очікується проведення поєдинку Стівенсон – Берінчик

Красюк вважає, що у Шакура ще не було тестів
Бокс Професійний бокс
24 грудня 18:20
«Бажано за титул чемпіона світу». Промоутер Усика розповів, коли очікується проведення поєдинку Стівенсон – Берінчик
Фото: K2 Promotions

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк бажає побачити бій за звання чемпіона світу між Денисом Берінчиком (17-0, 9 KO) та Шакуром Стівенсоном (19-0, 9 KO) у 2023 році:

Загалом, заходимо ми на арену (Tottenham Hotspur Stadium), Перед поєдинком Дениса проти Івана Менді, Усик з нами та ще хлопці, і я дивлюся, проходить Джордж Воррен. Я його кличу, привіталися, а вони всі високі, плюс охорона, і я не помітив, що Боб Арум разом з ними. Кажу: «О, і Боб тут». Ми стоїмо, розмовляємо і я кажу, що ми з Денисом вже зовсім поряд із великим боєм. Тут Боб підходить і каже, що якщо Денис переможе, то він зроблю йому поєдинок із Шакуром Стівенсоном. Отака була розмова, але Боб для чогось це сказав про Шакура Стівенсона.

Я добре пам'ятаю Стівенсона, бо він дебютував на професійному рингу в андеркарті Рамірес – Бурсак. Можу сказати, що йому добре збудували кар'єру. Якщо говорити, що він видатна особистість, то гадаю, що ще зарано. Не проходив він великих тестів, але я думаю, що бій Стівенсон – Берінчик, десь через півроку чи наприкінці 2023 року, це саме те, що потрібно, бажано за титул чемпіона світу.

Стівенсон назвав імена потенційних суперників.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Теги

Денис Беринчик Шакур Стівенсон

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