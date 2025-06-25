Олег Гончар

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та нардеп Жан Беленюк відреагував на скандал між ексчемпіоном світу з боксу Василем Ломаченком та волонтерами Сергієм Стерненком і Сергієм Притулою.

Конфлікт виник після допису Ломаченка про ракетний удар по ліцею в Білгород-Дністровському, де він не згадав Росію як агресора.

Стерненко та Притула різко розкритикували боксера, який потім їм відповів.

Беленюк вважає, що Ломаченко послідовно дотримується своїх поглядів, незважаючи на осуд українців, які страждають від війни.

«Він вірить у те, що публікує, і не боїться висловлювати позицію. Треба мати сміливість, щоб так робити роками». Жан Беленюк

Однак він звернув увагу на фото Ломаченка у військовій формі 2022 року, яке суперечить його поглядам.

«Мені не зрозуміло як це фото зʼявилося, списую на шоковий стан... Думаю він жалкує про те, що воно взагалі потратило в мережу. Бо саме тут, зважаючи на всі обставини, більш доречніше звучить слово «боязуг». Жан Беленюк

Нагадаємо, Ломаченко раніше офіційно завершив свою кар’єру.