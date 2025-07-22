Олег Гончар

Ексчемпіон світу у крузервейті Тоні Белью в інтерв'ю Bad Left Hook прокоментував перемогу абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО), який зазнав поразки нокаутом у п’ятому раунді.

Белью заявив, що перевага Усика стала очевидною вже з першого раунду, коли той завдав потужного джеба.

При цьому, він визнав талант Дюбуа, назвавши його небезпечним бійцем, коли той домінує, як у бою з Ентоні Джошуа. Проте, за словами Белью, щойно суперник починає маневрувати та змушує Дюбуа промахуватися, британець втрачає впевненість і починає сумніватися в собі.

Те, що ви бачили в Даніелі в суботу — це боєць, який пропускає дуже сильний удар і не хоче вставати. Тоні Белью

Тоні підкреслив, що після другого нокдауну Дюбуа просто лежав і дивився на рефері, не намагаючись піднятися.

Белью порівняв це зі своїм досвідом проти Усика, коли сам підвівся на рахунок шість, хоча бій зупинили. На його думку, Дюбуа має запитати себе, для кого він б’ється, адже справжній боєць із мотивацією завжди намагається встати.

Нагадаємо, Тайсон Ф’юрі анонсував повернення у ринг, але відмовився битися з двома суперниками.

Перед боєм з Усиком Дюбуа був на вечірці вдома.