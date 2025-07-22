Олег Гончар

Британський журналіст Саймон Джордан прокоментував TalkSport інформацію про вечірку батька ексчемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), через яку боксер запізнився на бій з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Джордан наголосив, що блискучий виступ Усика не викликає сумнівів, але підготовка Дюбуа була затьмарена хаотичними подіями.

За його словами, в день бою батько Дюбуа, Стенлі, влаштував удома вечірку з 50-70 гостями, яких Даніель не знав, через що боксеру довелося залишити будинок.

Я не стверджую, що Усик не зробив би те саме з Дюбуа і за ідеальних умов — але точно можу сказати: те, що відбувалося навколо, йому не допомогло.

На арені «Вемблі» виникли проблеми з допуском гостей, а деякі навіть погрожували, що Дюбуа не вийде на ринг, якщо команду не пропустять.

Джордан також звернув увагу на втручання батька в куті рингу, що, на його думку, могло відволікати боксера.

Журналіст визнав вплив Стенлі Дюбуа на кар’єру сина, але наголосив, що межа між підтримкою та деструктивним впливом була перейдена.

Нагадаємо, що після перемоги нокаутом в п'ятому раунді Усик підтримав Дюбуа.