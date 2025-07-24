Олег Гончар

Ексчемпіон світу Тоні Белью в інтерв’ю Esports Insider поділився думками про останній бій абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) та прокоментував ситуацію в Україні.

Белью розповів, що перед боєм із Дюбуа спілкувався з Усиком, і той зазначив, що планує провести ще два поєдинки в кар’єрі. Щодо можливості захисту титулу в Україні Белью висловив сумніви через війну, що триває.

"Це ганьба, що це досі триває. Я б дуже хотів побачити мир у його країні — для нього і для його родини. Це була б неймовірна подія". Тоні Белью

Белью високо оцінив виступ Усика в реванші з Дюбуа, де українець здобув перемогу нокаутом у п’ятому раунді, укотре підтвердивши свій статус одного з найкращих боксерів сучасності.

Також раніше Белью розповів, у чому унікальність Усика.