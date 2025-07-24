Володимир Кириченко

Колишній чемпіон у крузервейті британець Тоні Белью для ESI поділився думкою про триразового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Після бою Френк Воррен хвалив Усика як одного з найкращих боксерів усіх часів. Яке місце ця перемога займає в його кар'єрі?

«Він переміг усіх нас у крузервейті, включаючи мене. Він феномен. Він унікальний. Таких, як він, більше не буде. Справа не в тому, що він стає кращим, а в тому, що він щоразу пристосовується.

Я не думаю, що ви коли-небудь побачите кращий приклад чистого боксу, ніж той, який він продемонстрував проти Мурата Гассієва в росії. Це було чисте мистецтво боксу: бити і не отримувати ударів.

Я мусив вивчити той бій, перш ніж вийти проти нього, і в тому виступі не можна було знайти жодних недоліків. Він феноменальний. І це проти Мурата Гассієва, який на той час був, мабуть, найруйнівнішим боксером у крузервейт у світі. Найнебезпечнішим боксером у крузервейт у світі на той час, і він просто розібрав його на частини».

Раніше Белью виступив із критикою на адресу британського надважковаговика Даніеля Дюбуа після його поразки від Усика.