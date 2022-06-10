Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що перенесення реваншу володаря титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO) з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) піде на користь AJ.

Білями цитує ресурс boxingnews24.com:

В даний момент Усик через багато проходить в особистому житті, і після всього я не хочу бачити ніяких виправдань. Його країна знаходиться в стані війни. Ми просто чекаємо дату і остаточне місце проведення бою».