«Знайти та знищити». Белью напередодні реваншу Усик – Джошуа назвав Ентоні найшвидшим у дивізіоні
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Британець вважає, що перенесення поєдинку піде на користь AJ
15:25
Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що перенесення реваншу володаря титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO) з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) піде на користь AJ.
Білями цитує ресурс boxingnews24.com:
«На мою думку, перенесення реваншу грає на руку Джошуа. Це дає їм з Робертом Гарсією час, щоб стати краще, розробити план на бій і залучити спаринг-партнерів. Але ти ніколи не зможеш знайти такого хорошого бійця, як Усик. Якщо боксер хоча б приблизно настільки хороший, як Олександр, то він буде чемпіоном світу. У Усика є все, цей хлопець неймовірний.
В даний момент Усик через багато проходить в особистому житті, і після всього я не хочу бачити ніяких виправдань. Його країна знаходиться в стані війни. Ми просто чекаємо дату і остаточне місце проведення бою».
Реванш Усик - Джошуа перенесений на серпень.
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