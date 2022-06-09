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Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа

Бій пройде майже на місяць пізніше ніж планували спочатку
Бокс Професійний бокс
09:06
Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа

Промоутер чемпіона WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк в коментарі france24 підтвердив, що реванш його підопічного з колишнім володарем титулів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може пройти 20 серпня.

«Ця дата найбільш ймовірна».

За словами Красюка, боксерські організації WBO, IBF і WBA на наступному тижні повинні анонсувати реванш.

Також Красюк підтвердив, що бій відбудеться в Саудівській Аравії.

Відзначимо, раніше промоутер Джошуа Едді Хірн розповів, що реванш може відбутися 13 або 20 серпня.

Карен Агабекян
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Теги

Олександр Красюк Ентоні Джошуа Олександр Усик

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