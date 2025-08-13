Бен Девісон: «Готуємо Ітауму до найкращої версії Ділліана Вайта»
Тренер британського проспекта впевнений, що його підопічний готовий до будь-якої версії Вайта
близько 3 годин тому
Тренер перспективного 20-річного британського боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО) Бен Девісон поділився очікуваннями від поєдинку свого підопічного проти Ділліана Вайта (31-3, 21 КО), який відбудеться 16 серпня в Ріяді, передає Boxing News.
Девісон назвав Вайта досвідченим ветераном, зазначивши, що, попри розмови про його вік, той є ровесником Олександра Усика або навіть молодшим. Він визнав, що останні бої Вайта проти Крістіана Хаммера та Даніеля Тете не були вражаючими, але команда Ітауми готується до найкращої версії суперника.
«Мозес не з тих, хто чекає, коли суперник буде не в формі. Він достатньо сильний, щоб змагатися з будь-ким на будь-якому етапі кар’єри».
Нагадаємо, Ітаума відповів щодо потенційного бою з Усиком.