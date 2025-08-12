Олег Шумейко

Британський проспект Мозес Ітаума (12-0, 10 KO) відповів на питання щодо потенційного поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова нокаутера наводить vringe.com.

Ви чуєте шум, як люди згадують Олександра Усика. Скажімо, ви поб'єте Ділліана Вайта, чи буде далі цей бій? Чи вийдете ви в ринг з найкращими? Битиметеся проти еліти в 20 років?

Так.

Вам подобається, коли люди згадують Усика в бою з вами?

Це не залежить від мене. Бої не трапляються через те, що я цього хочу. Вони трапляються через те, що моя промоутерська команда, мій менеджмент, фани вони хочуть цього. Тож, чесно кажучи, насправді це не залежить від мене.

Нагадаємо, що Усик опинився поза топ-10 P4P від BoxRec.