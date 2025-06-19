Олег Гончар

Тренер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) Бен Девісон прокоментував критику експертів щодо своїх порад під час бою проти володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбувся у вересні 2024 року, повідомляє talkSPORT.

Раніше Шейн Макґіґан, коментуючи бій для BBC Five Live, розкритикував пораду Девісона використовувати аперкот після подвійного джеба.

Девісон відповів на ці звинувачення:

«Даніель справді пробивав правою після подвійного джеба, і Шейн правий. Але ми просили Ей Джея бити подвійний джеб і аперкот. Дюбуа пригинався під праву руку Джошуа, тож аперкот був логічним ударом». Бен Девісон

Девісон також роз’яснив свою фразу «roll the dice» (ризикуй), яку сказав Джошуа під час бою.

«Це не означало йти в розмін ударами. Це комбінація – подвійний джеб і аперкот, яку ми відпрацьовували весь тренувальний табір. Дюбуа, як і Хргович раніше, пригинався під праву руку, але Хргович не завдавав аперкот ефективно через дистанцію. Джошуа ж цю комбінацію в бою не використав». Бен Девісон

35-річний Джошуа зазнав поразки від Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді, втративши шанс повернути титул IBF.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джошуа домовився про бій з Тайсоном Ф'юрі.