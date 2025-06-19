Бен Девісон відповів на критику щодо тактики Джошуа в бою з Дюбуа
Тренер назвав аперкот після подвійного джеба логічним рішенням і уточнив, що не закликав до розміну ударами
близько 5 годин тому
Тренер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) Бен Девісон прокоментував критику експертів щодо своїх порад під час бою проти володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбувся у вересні 2024 року, повідомляє talkSPORT.
Раніше Шейн Макґіґан, коментуючи бій для BBC Five Live, розкритикував пораду Девісона використовувати аперкот після подвійного джеба.
Девісон відповів на ці звинувачення:
«Даніель справді пробивав правою після подвійного джеба, і Шейн правий. Але ми просили Ей Джея бити подвійний джеб і аперкот. Дюбуа пригинався під праву руку Джошуа, тож аперкот був логічним ударом».
Девісон також роз’яснив свою фразу «roll the dice» (ризикуй), яку сказав Джошуа під час бою.
«Це не означало йти в розмін ударами. Це комбінація – подвійний джеб і аперкот, яку ми відпрацьовували весь тренувальний табір. Дюбуа, як і Хргович раніше, пригинався під праву руку, але Хргович не завдавав аперкот ефективно через дистанцію. Джошуа ж цю комбінацію в бою не використав».
35-річний Джошуа зазнав поразки від Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді, втративши шанс повернути титул IBF.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джошуа домовився про бій з Тайсоном Ф'юрі.