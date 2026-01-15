Олег Гончар

Промоутер конголезького боксера надважкої ваги Мартіна Баколе (21-2, 16 КО) Бен Шалом поділився думками про потенційний поєдинок проти британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО). Слова боксера навів портал Boxing News 24/7.

Шалом заявив, що йому подобається ідея бою з Мозесом. Він вважає, що Баколе може перемогти Ітауму.

Промоутер додав, що його підопічний здатен перемогти будь-кого у свій кращий день.

Останній бій Баколе відбувся 3 травня минулого року проти Ефе Аджагби — поєдинок завершився нічиєю після 10 раундів. До цього він програв нокаутом Джозефу Паркеру.

Ітаума має серію з 9 дострокових перемог поспіль, остання — над Ділліаном Вайтом у серпні в Ер-Ріяді. Баколе, попри нічию з Аджагбою, залишається одним з найнебезпечніших панчерів дивізіону.

Нагадаємо, раніше було перенесено бій Ітаума — Франклін.