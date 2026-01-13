Олег Гончар

Промоутерська компанія Queensberry повідомила, що Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) отримав травму під час підготовки до поєдинку з Джермейном Франкліном (24-2, 15 КО).

У зв’язку з цим заплоноване на 24 січня шоу Magnificent 7 перенесли на нову дату — 28 березня в Co-op Live у Манчестері.

Ітаума має серію з дев’яти поєдинків поспіль, усі з яких завершив достроково за перші два раунди. Останній поєдинок завершився перемогою технічним нокаутом у першому раунді над Ділліаном Вайтом у серпні в Ер-Ріяді.

Франклін програв обидва свої поєдинки у Великій Британії — проти Ділліана Вайта та Ентоні Джошуа. Наразі американець іде на серії з трьох перемог: у вересні він здолав до того непереможного казахстанця Івана Дичка.

Нагадаємо, раніше Ітаума просив дати спокій старому Олександру Усику.