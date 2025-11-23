Олег Гончар

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес (31-0, 25 КО) після яскравої перемоги над Ентоні Ярдом оголосив про бій з чемпіоном WBA та WBO в першій важкій вазі Гільберто Раміресом (48-1, 30 КО).

За словами Бенавідеса, бій пройде 2 травня 2026 року.

«Чуваки, у мене новина! 2 травня я піднімаюся в крузервейт і б’юся з «Зурдо» Раміресом!» Давид Бенавідес

Наразі вже відомо, що контракт уже підписаний, місце бою — T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.

Для 29-річного Бенавідеса це шанс стати чемпіоном у третій ваговій категорії після першої середньої та напівважкої.

34-річний Рамірес повернеться після операції на плечі. Спочатку він проведе бій 16 січня проти небитого Робіна Сафара (19-0, 13 КО) в андеркарді шоу Роча — Куріель 2.