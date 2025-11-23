Олег Гончар

В Саудівській Аравії чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Давид Бенавідес (31-0, 25 КО) із США переміг британця Ентоні Ярда (27-4, 24 КО).

Бій пройшов за очікуваним сценарієм. де Ярд боксував другим номером, відступав, намагався ловити Бенавідеса і рідко викидав правий кросс на випередження.

Бенавідес у відповідь контролював центр рингу, тиснув тоннажем ударів та змушував британця відступати.

Ярд активізувався лише в шостому раунді, прийняв ближній бій, але через це напропускав більше, ніж за попередні раунди разом узяті.

У сьомому раунді Бенавідес замкнув претендента в куті та забивав ударами поки не відправив у нокдаун. Рефері ще й зняв два очки за удари по лежачому.

Після чергового лівого хука Ярда врятував рефері, зупинивши поєдинок.

Результат бою: Бенавідес переміг технічним нокаутом в сьомому раунді.