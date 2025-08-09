Бенавідес відкинув можливість бою з Кроуфордом
Чемпіон WBC пояснив відмову різницею у вагових категоріях
близько 1 години тому
Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (30-0, 24 КО) прокоментував імовірність поєдинку з володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).
В інтерв’ю Pro Boxing Fans Бенавідес чітко заявив, що не планує битися з Кроуфордом, посилаючись на різницю у вагових категоріях.
«Я у напівважкій вазі».
27-річний американець, відомий як «Мексиканський монстр», утримує пояс WBC у вазі до 79,4 кг і готується до захисту титулу проти Джессі Гарта 20 вересня в Лас-Вегасі.
Американець Кроуфорд 13 вересня зустрінеться з Саулем «Канело» Альваресом у бою за титул WBA.